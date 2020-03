BBB20: Furiosa, Manu confronta Victor Hugo durante festa: ' falso do c*****!'

É preciso parar a rede de milícia que fomenta o ódio e divide o País

O retiro espiritual de Manu parece ter terminado e o game começou. Na festa que rolou na madrugada deste domingo (8) no Big Brother Brasil 2020, a sister se revoltou com Victor Hugo ao descobrir que ele tentou convencer Flayslane e Mari Gonzalez a votarem nela, e chegou a xingá-lo de "falso do c*****!'.

Hoje nem a namaste aguentou a falsidade do VH..... queria uma pipoca pra ve esse quengaral queimar kkkkk #BBB2O2O #ForaVitorHugo pic.twitter.com/O6TaFloYFF — FranTap& (@FranFran159) March 8, 2020

AGORA: Manu foi até o Victor Hugo e o chamou de "falso pra um caralho! #PicPayNoBBB #BBB20 pic.twitter.com/EM8Mj08br2 — Ntv no #BBB20 (@ntvnasredes) March 8, 2020

Enquanto 'VH' se explicava para Marcela sobre uma outra situação, Manu chegou já mandando um recado para o rapaz: "Amor, tô muito triste com isso, deixa eu te falar uma coisa: 'falso pra um c****!' [você] virou pra Flay e pra Mari e pediu pra votar em mim. Quer falar isso na minha cara ou não, quer como é pra você?".

AGORA: Victor Hugo fala pra Manu bater na cara dele! "tá louca?! Por que todo mundo fica contra mim?!" #PicPayNoBBB #BBB20 pic.twitter.com/i46DgohppD — Ntv no #BBB20 (@ntvnasredes) March 8, 2020

Victor Hugo respondeu: "Eu tava falando com a Ma, quer que eu fale com você? Cê sabe pedir licença e esperar um pouquinho, aí a gente conversa. Pode ser? Eu não sou falso pra um c****&". Manu rebateu: "Eu não quero palestrinha, eu quero saber a verdade. Fala, então fala.".

Durante a discussão, Victor reclamou do jeito de Manu falar, que se revoltou: "Se você vira pra duas pessoas que gostam de mim e pede pra votar em mim sem motivo algum eu faço assim [...] Você é um falso do c*****, é isso que você é.". O brother cutucou: "Isso, vê Brasil, eu quero que o Brasil veja". Foi o suficiente para a moça perder a linha, apontando o dedo na cara do brother: "Que o Brasil veja que você é um falso do c****'.

Ele provocou: "Isso, bate, bate! Tá louca?! Tá louca?! Porque todo mundo fica contra mim? Eu não fiz nada com ela, e com ninguém?!", disse, sendo fortemente criticado pelas sisters "Você faz as coisas e tem que aturar as consequências", disparou Thelma.