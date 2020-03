BBB20: Flay desabafa sobre paredão e dispara: 'Não é legal se sentir excluída'

Coronavírus ja tem impacto na economia de Manaus

Depois de receber a notícia sobre o coronavírus durante o programa ao vivo desta segunda-feira (16), a sister Flayslane resolveu falar sobre os 7 votos que recebeu da casa durante a formação do oitavo paredão do BBB 20.

Flay chamou os brothers para conversar e esclareceu que ficou chateada com a votação, mas já entendeu os motivos dos brothers e que não quer ser protegida por ninguém dentro do confinamento. A sister ainda disse que quer manter o bom relacionamento dentro da casa e que não quer fazer alianças no jogo.

"Doeu ontem o voto, porque veio de pessoas que eu gosto. Ontem não quis falar com ninguém, porque estava sentindo a dor. Na hora que vocês votaram em mim, sou consciente que vocês estão protegendo as prioridades de vocês. Às vezes quero me aproximar, mas sinto que não flui, entendo que vocês querem manter um motivo de voto. Eu não quero ser protegida, entrar no grupo, não faço a menor questão de proteção", desabafou.

"Quero chegar na final pelo meu mérito. Minha proteção é lá fora. Vamos tentar conviver legal, porque não é legal se sentir excluída, sobrando. Não tem como eu ficar isolada num canto porque vocês acham que tem que existir essa separação. A Mari concordou comigo nisso. A gente gosta de vocês", finalizou o desabafo.