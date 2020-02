BBB20: ‘Eu tava errada’, diz Bianca sobre flerte com Guilherme em festa

A influencer e empresária Bianca Andrade vem dando o que falar no BBB 20.

Em conversa com Mari Gonzales, a sister voltou ao assunto do flerte com Guilherme: “ Sabe ter humildade quando você tá errada? A última festa que eu bebi eu tô há duas festas sem beber, porquê? Eu sei que eu tava errada, ponto! Agora tenho uma opção, continuar errando ou tomar um partido na minha vida.” Mari respondeu: “acho bonito você assumir isso”.