BBB20: Enquete aponta quem deve ser eliminado no Paredão desta terça-feira

Invasão 'Monte Horebe' - a guerra que não aconteceu

As enquetes realizadas antes do Paredão desta terça-feira (3), do Big Brother Brasil 20, apontam um resultado acirradíssimo entre o hipnólogo Pyong e o modelo Guilherme. Na enquete do Uol, os dois aparecem quase empatados. Já na enquete realizada pelo F5, da Folha de S. Paulo, a previsão é de que Pyong seja eliminado.

Com um resultado ainda bem indefinido já que cada internauta pode votar quantas vezes quiser no site do reality show, a única coisa bem definida nas enquetes é que a advogada Gizelly deva permanecer no confinamento.

Tanto Pyong quanto Guilherme se envolveram em polêmicas no BBB20. O hipnólogo foi acusado de assediar duas sisters: Bianca Andrade, já eliminada, e Flayslane, durante uma festa. Já Guilherme está sendo acusado por internautas de fazer pressão psicológica na namorada, Gabi, que segundo alguns estaria vivendo um relacionamento abusivo.