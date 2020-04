BBB20: Emparedada, Flay cobra lealdade e discute com Mari: 'Já deu seu show?'

Socorro aos mais pobres é vital para conter coronavírus no Amazonas

Após a formação do paredão, na noite desta sexta-feira (10), Flayslane e Mari discutiram durante a festa 'Luau', no BBB20.

"Faz muito tempo que eu fico triste com você como amiga. Estou insatisfeita com você como amiga, suas atitudes estão me afastando de você", disse Flay ao cobrar lealdade de Mari.

A ex-panicat rebateu e disse que se incomodava com as grosserias da amiga: "Tudo bem, mas eu não vou apoiar as atitudes que eu não gosto. Você vira a cara para mim se eu encosto nas pessoas, você quer que eu fique sempre do seu lado. Você quer que eu seja igual a você, é sempre assim, você vai ouvir também".

Ao perceber a briga, Ivy tentou tranquilizar as sisters, mas a discussão continuou."Já deu seu show?", disse Flay alfinetando Mari Gonzalez. A digital influencer seguiu tentando se justificar para Flay que não aceita a amizade da blogueira com as demais sisters.

Flay enfrenta Babu e Thelma no paredão e um deles deve sair no domingo (12).