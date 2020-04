BBB20: Em conversa com sisters, Ivy comenta sobre sexo anal, massagem tântrica e masturbação

Saiba porque o Amazonas está perdendo a guerra para o coronavírus

As sisters Gizelly, Ivy e Mari conversaram sobre diversos assuntos na madrugada deste domingo (12) no BBB20, até que o negócio começou a esquentar e as colegas de confinamento falaram de massagem tântrica, sexo anal, vídeos pornôs e masturbação.

Ivy ficou surpresa ao saber como funcionava a massagem tântrica. "Ela está achando que é fazer sexo, real", comentou a ex-Panicat.

"Se você está tendo orgasmo, é uma coisa sexual", comentou Ivy. "Não tem penetração", explicou Mari. "Imagina no meio das pernas... eu não tenho estrutura, eu caio dura, eu desmaio. Não nasci para isso, não. Não tenho fetiche nenhum nisso. Respeito quem gosta", declarou a mineira.

O assunto continuou. "O c*? Nunca. Se eu já dei? Nunca na minha vida. Nunca, com ninguém", garantiu. "Para de falar", pediu Mari, em vão. "O povo aqui na casa disse que é bom demais", comentou Gizelly, sem citar nomes. "Imagina nossa mãe vendo esse assunto?", questionou Mari. "Minha mãe sabe, eu falo na cara dela esses assuntos", disse Ivy.

Mari e Gizelly continuaram curiosas sobre a vida sexual da modelo e questionaram: "Gosta de fazer vídeos amadores?".

"Nunca fiz, nunca na minha vida", respondeu Ivy. "Vídeo, nunca", disse a blogueira. "E [assistir a] vídeo pornô?", insistiu Gizelly. "Eu não curto, nunca gostei", rebateu Ivy. A advogada insistiu no assunto e perguntou. "Você se masturba quantas vezes na semana?",disparou. "Não sou de fazer essas coisas, não", afirmou a líder.