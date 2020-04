BBB20: Eliminada, Marcela fala sobre jogo e relação com ex-BBB Daniel: 'Às vezes eu maternava'

Coronavírus já pode estar dentro de casa

Após ser eliminada com 49% dos votos, Marcela foi entrevistada por Ana Clara na Rede BBB, na madrugada desta quarta-feira (08). Durante o bate-papo, a médica falou sobre sua trajetória no reality e também sobre seu relacionamento com o ex-BBB Daniel.

A ginecologista abriu o jogo e desabafou sobre o que poderia ter motivado sua eliminação. "Às vezes eu sentia que eu maternava de um jeito que eu não deveria, talvez eu não tenha sido tão incisiva quanto eu deveria".

Ao ser questionada se ela pretende continuar a relação, fora do confinamento, com o gaúcho, ela respondeu: "Bom, se ele quiser, eu quero". Então, Marcela foi surpreendida e ficou emocionada com a aparição do brother, que a respondeu: "Quero! Estou te esperando, já falei com sua mãe, o Enzo (irmão de Marcela)", referindo-se aos familiares da ex-sister.

No fim da entrevista, a eliminada da noite recebeu um "presente da zoeira" da apresentadora um pingente com a foto de Daniel: "Daniel vai amar, porque ama uma "cafonagem" em relacionamento, disse Marcela aos risos.