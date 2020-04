BBB20: Do paredão à liderança, Thelma é a nova líder

Os sinos dobram e governo do Amazonas não escuta

Thelma é a 12ª líder do BBB 20. A prova foi realizada após a eliminação da sister Gabi Martins na noite deste domingo (05). A cantora saiu com 59% dos votos do público.

O apresentador Tiago Leifert anunciou a realização da prova do líder e mais uma formação de mais um paredão triplo. Para garantir a liderança da semana, os brothers tiveram que lançar sapinhos em alvos que somavam pontos. Thelma fez 80 pontos.

Para formar o paredão, o líder vai indicar um brother, e a casa vai se dividir em dois grupos. Grupo 1 vota nos participantes do grupo 2, e o grupo 2 só pode votar nos participantes do grupo 1.