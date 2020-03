BBB20: Daniel cai aos prantos em conversa com Marcela sobre comentário machista

Drauzio Varella, ‘Suzy’ e o capitão Bolsonaro

Depois de ser acusado de fazer um comentário machista em bate-papo com as sisters nesta terça-feira (10), Daniel caiu no choro ao ter uma conversa Marcela sobre o assunto. O brother disse se "sentir um merda", enquanto a médica afirmou que ele só deveria ser humilde e aceitar que estava errado, ao invés da atitude que ele teve em ficar com raiva do fato de Flay ter chamado sua atenção sobre o assunto.

Confira os principais momentos da conversa:

Depois, Daniel continuou muito choroso pela casa. Em outro momento, ele pediu desculpas a cada sister individualmente.

Daniel está indo em cada mulher da casa pedir desculpas pelo comentário machista que fez mais cedo #BBB20 #RedeBBB pic.twitter.com/OEhKwfpuls — VemBigBrother (@VemBigBrother) March 11, 2020

Thelma pergunta qual o comentário machista do Daniel. Ivy e Gi explicam que estavam brincando com o barbeador, ele tomou e disse: "isso que dá abrir um negócio de homem perto de mulher". Em seguida dizem q nem foi tão pesado, mas o problema é não pedir desculpas. #BBB20 #RedeBBB pic.twitter.com/ZetExllq6h — VemBigBrother (@VemBigBrother) March 11, 2020