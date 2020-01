BBB20: Conversa entre brothers sobre sexo com animais pode virar caso de polícia; Entenda

Gente QUE NOJO dessa conversa!

ZOOFILIA É CRIME pic.twitter.com/thUuMD8k7v — Maria (@umamaria3) January 26, 2020

Uma conversa entre Mari Gonzalez, 25, e Felipe Prior, 27, causou alvoroço na internet e pode virar caso de polícia.

De acordo com o site UOL, os participantes estavam conversando à beira da piscina quando Felipe contou que alguns dos seus colegas de trabalho já mantiveram relações sexuais com animais, uma prática conhecida como zoofilia. Durante o programa, a sister Mari respondeu ao brother em uma tentativa de normalizar o ato "para gente é anormal, mas para muita gente não é. E tudo bem também a pessoa querer comer um animal, tudo bem”.

Ainda de acordo com a publicação, o delegado e deputado estadual Bruno Lima repudiou o diálogo dos confinados e afirmou que entrará com uma representação no Ministério Público sobre o caso. Ele afirmou que não se pode normalizar um crime tão cruel para os animais.

"Sobre esse triste episódio no BBB, no qual duas pessoas batem papo sobre zoofilia, nossa equipe já está estudando as medidas legais para ver o que podemos fazer para não ficar só na teoria. Provavelmente vamos fazer uma representação para o Ministério Público do Rio de Janeiro. Zoofilia é crime, não é normal. Queria ver eles fazendo um resgate de um animal que foi estuprado e dizerem que é normal", finalizou.