BBB20: Brother comenta sobre a beleza das sisters: 'Não veio nenhuma novinha gatinha'

Durante uma conversa entre Petrix, Lucas, Felipe e Hadson enquanto tomam banho na banheira de hidromassagem, na madrugada desta segunda-feira (27), o ginasta comenta sobre a aparência das participantes do reality.

"Essa edição é a que menos tem gata, gata", insinua ele aos colegas de confinamento. Ele elogia as meninas do grupo pipoca e continua "Acertaram muito bem nas minas do teu grupo, são muito gente boa, divertidas, loucas, retardadas. Mas a qualidade podia ter sido um pouquinho melhor, mesmo, não veio nenhuma novinha gatinha”, reclama o brother.

O primeiro líder da semana, o ginasta Petrix namora uma modelo alemã e já se envolveu em outra polêmica ao ser acusado pelos internautas de cometer um suposto assédio contra a sister Bianca Andrade, a Boca Rosa, durante a primeira festa do BBB20. No twitter, os fãs da digital influencer o acusaram de apalpar os seios da Boca Rosa, enquanto tentava estralar as costas da moça.