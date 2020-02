BBB20: Big Fone toca e dá imunidade a brother aumentando clima de tensão na casa

O Big Fone tocou cedo essa manhã (15), na casa do Big Brother e deu imunidade de presente para Felipe Prior, que conseguiu ser mais rápido e desbancar com Pyong e Rafa que disputaram com ele essa corrida.

Prior estava acordado há horas e já tinha até tomado café quando o telefone tocou. Pouco antes, a sister Rafa também teve sua chance, a moça, assim como o colega, caiu cedo da cama e chegou a ficar por mais de 10 minutos sentada na frente do Big Fone, mas sem imaginar que ele tocaria, ela voltou para o quarto e deitou.

Cerca de 20 minutos, ela, Pyong e os demais brothers foram surpreendidos pela tão esperada ligação. Rafa e o mágico levantaram e correram desesperados, contudo, Prior não perdeu a garra e conseguiu ultrapassar Pyong quando ele estava prestes a alcançar o aparelho.

Ao receber a notícia de que estava imune, o arquiteto preferiu não contar a novidade ao demais e guardar a carta na manga para usá-la apenas no momento da formação do paredão, que acontece essa noite.

Ofegante e ignorando a pergunta dos demais, ele se retirou para outra área, onde comemorou em secreto.

Enquanto isso, alguns colegas tentam decifrar o comportamento do bhother, enquanto outros especulam que a notícia foi ruim. Mas ninguém imaginou que Prior não poderá será opção de voto.