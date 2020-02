BBB20: Assessoria de Bianca Andrade se pronuncia sobre fim de namoro com Diogo Melim

O flerte de Bianca Andrade com Guilherme durante uma festa no BBB20 agitou a web neste fim de semana. A influencer namora o cantor Diogo, da banda Melim ou namorava.

Diogo surpreendeu os fãs do casal ao apagar/arquivar as fotos com a sister. Ao jornal Extra, a assessoria do cantor informou que ele não está comentando sobre a vida pessoal.

Já a assessoria da influencer espera que a situação seja resolvida pós reality: “Sobre especulações em torno do relacionamento de Bianca Andrade e Diogo Melim, comunicamos que somente eles podem responder adequadamente sobre o assunto”.