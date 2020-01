BBB20: Após suspeitas de expulsão por assédio, Globo toma atitude

Após a repercussão na internet de que o líder da semana, o ginasta Petrix, teria assediado a sister Bianca Andrade, a Boca Rosa, durante a madrugada deste sábado (25), na primeira festa do BBB20, a Globo preferiu não se manifestar sobre o assunto durante o programa ao vivo e decidiu manter o brother no reality.

No twitter, os internautas pediram pela expulsão de Petrix e até surgiu rumores de que o participante teria sido eliminado, após Petrix ter "sumido" das câmeras e o sinal do confessionário ter sido cortado, mas no início da madrugada deste domingo (26), o líder já foi visto conversando com os outros brothers na área externa da casa. O suposto assédio foi um dos assuntos mais comentados na rede social.

A cena que causou revolta na web mostra Petrix apertando a lateral dos seios da Boca Rosa e ele até balança o corpo da sister após tentar estralar as costas da digital influencer.