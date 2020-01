BBB20: Após polêmica de zoofilia, Mari Gonzalez e Felipe são chamados no confessionário

MARI E FELIPE FALANDO SOBRE O QUE FOI FALADO NO CONFESSIONÁRIO A RESPEITO DA ZOOFILIA #BBB20pic.twitter.com/kRNtP5A6BA — Gustavo Adolfo (@GusttavoAdolfoS) January 27, 2020

Após a polêmica envolvendo o diálogo de Mari Gonzalez com Felipe sobre zoofilia. Os brothers foram chamados pela produção do programa para ir até o confessionário. Porém a transmissão foi cortada.

Horas depois Mari e Felipe conversaram no quarto sobre a “advertência” que possivelmente levaram do direito do programa, Boninho.

Caramba! chamaram Mari e Felipe realmente pela conversa sobre zoofilia no confessionário. Esse ano o Boninho ta realmente mais transparente e reagindo ao que o público fala #BBB20 — Lud (@meeliminabial) January 27, 2020

mari e felipe levaram uma coça no confessionário sobre o comentário de zoofilia de ontem. MERECERAM — ʀᴇɴᴀᴛᴀ (@mafiashippers) January 27, 2020