BBB20: Após ir ao confessionário, Manu fala sobre abandonar programa

As sisters Manu e Mari conversaram na área externa da casa do BBB20, na madrugada desta terça-feira (07) e pontuaram, em uma e na outra, alguns comportamentos que consideram negativos.

Manu chorou muito e pediu para ir ao confessionário. Ao retornar, a cantora foi questionada pelas suas amigas de confinamento, Rafa e Thelma. Bastante triste, a sister revelou: "Vou pedir para sair, não tem mais sentido para mim".

A digital influencer Rafa Kalimann e a médica Thelma tentaram tranquilizar Manu e a levaram para o quarto do líder. "Eu não aguento mais, isso aqui é tudo o que eu mais abomino. A Mari me fez me sentir uma bosta de pessoa", reclamou Manu. Em seguida, Manu Gavassi também demonstrou desconforto e disse que ficou chateada com a justificativa de Gizelly ao chamar Babu de 'agressivo'.

"Como você fala que o cara é violento? Ele tem filho. Eu abomino essa postura, me doeu", lamentou Manu.