BBB20: Após eliminação, Gabi revela futuro do relacionamento com ex-BBB Guilherme

A cantora Gabi Martins foi eliminada neste domingo (05) e conversou com a apresentadora Fernanda Keulla, durante o Bate Papo BBB sobre sua trajetória no reality. A loira relembrou seus momentos na casa e também sobre o ex-BBB Guilherme Napolitano,com quem se envolveu no programa.

Ao ser questionada sobre o futuro do relacionamento, ela explicou: "O Gui é uma pessoa por quem tenho um carinho enorme, gostei dele de verdade. Tudo que senti foi de verdade. Vamos conversar e ver. Não sei como estão as coisas aqui fora, não sei o que minha mãe achou. Quero ter uma conversa séria, mas algo normal para a gente ver como vai ficar. Quando quero, me entrego 100% em tudo".

Após algumas declarações polêmicas da sister enquanto esteve em confinamento, o ex-BBB apagou as fotos do casal de seu perfil do Instagram.