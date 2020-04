BBB20: Após discutir com Mari, Flay conversa com Manu e sister dispara: 'Você é agressiva'

Socorro aos mais pobres é vital para conter coronavírus no Amazonas

Durante a festa 'Luau', ainda na madrugada deste sábado (11), Flay puxou assunto com Manu Gavassi e a sister acabou explicando porque votou nela.

"Sabe o que a gente tem que questionar? Por exemplo, a conversa que eu tive com a Mari me doeu. Daí eu pensei no motivo, e na real ela falou coisas que são um pouquinho verdade. Quando a gente fala coisas que são verdade, dói. Temos que pensar com o que nos identificamos. Quando eu te falo, você sabe que é no respeito, no carinho, no amor. Eu falei com você de como você se posiciona, e quando eu vi você fazendo isso com pessoas que eu gosto, me doeu. Você pode não gostar, mas a maneira que você se posiciona é agressiva", desabafou Manu.

Bêbada, Flay respondeu: "Eu entendo Manu, entendo mesmo. Eu sei. Eu sei, eu não julgo quando você vota em mim, mas eu quero sair daqui sem votar em Manu. Pode ser que tenha um momento, mas não quero".

Manu finalizou o assunto com a sister e disse para ela não prometer nada. "Não quero que você me prometa isso".