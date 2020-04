BBB20: Ao receber figurino da festa 'Karaokê', Manu Gavassi lamenta: 'Não dá nem vontade de ir'

O que o governador Wilson Lima não pode controlar

Ao receber o figurino da festa 'Karaokê', na noite deste sábado (05), a cantora Manu Gavassi comentou com as amigas de confinamento que não gostou do look escolhido pela produção do BBB20.

A digital Influencer Rafa Kalimann tentou animar a sister: "Amiga, mas pensa que eles mandaram na melhor das intenções. Eles sempre arrasam". Bastante chateada, Manu respondeu: "Eu sei, mas é muito ruim você se sentir mal em uma roupa, não dá nem vontade de ir", disse ao revelar que não estava querendo participar da festa.

A produção do reality ainda tentou ajustar o modelito da cantora, mas continuou insatisfeita: "Muito obrigada por terem apertado e desculpa não ter gostado, mas às vezes acontece". Depois de arrumada, a sister caiu na pista de dança.