BBB20: 'Acho você uma falsa', diz Rafa Kalimann ao discutir com Flayslane em noite de paredão

O clima de tensão na casa do BBB20 continuou após a discussão de Thelma e Flay, devido a formação do paredão, na noite deste domingo (05), no BBB20. As sisters Rafa e Manu também rebateram Flay e iniciaram uma nova discussão.

"Você só grita, você só impõe. Eu não gosto de você, não gosto do seu jeito, da sua falta de educação...Você não sabe conversar com ninguém, você só fala: 'Eu estou certa', você está sempre no topo...", desabafou Rafa sobre o comportamento de Flay.

Irritada, Flayslane rebateu os comentários da digital influencer: "Eu falo que estou certa? Você é a ditadora, por exemplo, do certo e errado dentro do jogo". A cantora, ainda, questionou: "A gente se comprometeu a se olhar de formas diferentes, você fez da boca para fora? Eu fiz do fundo do coração".

Sem meio termos, Rafa detonou a sister: "Que fundo do coração, você é a mais falsa que tem aqui dentro. Eu não olho para sua cara porque eu não sei ser fingida. Eu sei ser sincera quando eu quero, Flay, eu não sei fazer de conta, não vou fingir". A digital influencer não desperdiçou o momento e revelou que não gosta de Flay: "Não gosto de você. Não sinto verdade em você. Acho você, sim, incoerente, você está onde te convém. Acho você uma falsa, acho você extremamente sem educação, extremamente grossa com as pessoas, extremamente soberba. Então, se você quer saber porque eu não defendi outras pessoas do meu grupo, é porque elas não chegam nem isso aqui de você".

O comentário de Rafa Kalimann sobre Flay ficou entre os assuntos mais comentados no twitter.