Após suposto fora de Ivy em Thiaguinho, cantor faz surpresa no BBB20

O Dia que Josué derrotou Carlos Almeida

A noite é de festa no BBB20, e o apresentador Tiago Lifeirt anunciou os shows dos artistas, que estão sendo realizados em plataforma digital: Maiara e Maraisa (com participação de Fernando Zor), Iza, e para a surpresa dos participantes, Thiaguinho, que cantou vários sucessos durante a transmissão. O show do cantor era sempre lembrado por Prior, eliminado no último paredão.

Na internet, fãs da modelo vibraram e esperavam um possível flerte, o que não aconteceu. O cantor, segundo uma publicação do jornal Extra, no dia 1º de dezembro de 2019, teria tentado ficar com a mineira após o seu show 'Tardezinha' em Belo Horizonte, mas sem sucesso.