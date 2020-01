Após 9h, prova de imunidade chega ao fim; Confira quem é o grupo vencedor

Depois de 9h subindo e descendo escadas madrugada a dentro, chegou ao fim a primeira prova de resistência do BBB20, com vitória do Grupo Pipoca.

A disputa valia imunidade para todo o grupo e consequentemente mais uma semana na casa. Com muitas dores pelo corpo, os brothers e bistres comemoram gritando e chorando no jardim.

Nessa quarta-feira (22), o muro que divide os participantes na casa deve cair e os Grupos Pipoca e Camarote finalmente irão se conhecer. Nessa edição, a principal novidade é a participação de famosos e anônimos, no espaço.

A Casa de Vidro também foi confirmada no BBB20 e é uma das atrações mais aguardadas pelo público.