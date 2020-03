Após 9h de prova, sete brothers seguem na disputa pela liderança do BBB20

O dia de amanhã com o Covid -19

Com nove horas de prova, Ivy é a quinta eliminada da prova do líder que iniciou ontem a noite (19), na casa do BBB. A moça até que tentou, mas não resistiu o cansaço e decidiu desistir da briga pelo reinado da semana.

Além dela, estão fora do páreo, Babu, Gizelly, Manu e Daniel que foi o primeiro a desistir e por isso foi direto para o paredão com direito a disputar a prova bate-volta.

Seguem implacáveis na competição: Prior, Rafa, Flayslane, Marcela, Thelma, Gabi e Mari. Na prova, os brothers tem que se manter de pé em cima de uma plataforma giratória, quem permanecer até o fim conquista a coroa, quem for o penúltimo fica automaticamente imune no próximo paredão.