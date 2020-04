'Amor, estamos ricos' disse marido de Thelma ao comemorar vitória da sister no BBB20

Tensão política cresce e isola governador Wilson Lima

"Amor, estamos ricos! Eu mal posso esperar para te ver, na primeira semana do programa me bateu uma saudade que eu nunca tinha sentido na minha vida. Depois melhorou, porque eu passava 24h ligado no Globoplay pra te assistir e ver tudo com você", disse o marido da vencedora do BBB20, a médica Thelma Assis, durante o programa Rede BBB, na madrugada desta terça-feira (28).

Thelma venceu o reality com 44% dos votos e se emocionou com a entrada ao vivo do marido por chamada de vídeo.

A nova milionária do Brasil também recebeu elogios do amigo Babu, que disse ter apostado desde o início na sister. "Eu sempre torci e apostei em você. Uma mulher preta, maravilhosa, médica. Representatividade total. Milionária!", gritou o ator, orgulhoso.

"Babu, você não tem noção do quanto representa pra mim. Jamais me arrependi de estar ao seu lado, tenho orgulho da bandeira que levantamos ali. O que a gente viveu vai ser pra sempre", respondeu Thelma.