14º paredão do BBB20 ultrapassa 110 milhões de votos, anuncia Boninho na web

Wilson Lima, o governador do lockdown

O diretor da TV Globo, Boninho, anunciou em sua conta oficial do instagram que o 14º paredão já ultrapassou 110 milhões de votos. Os brothers Babu, Gizelly e Mari disputam a preferência do público pela permanência na casa do BBB20.

"Tudo junto ao mesmo tempo agora! Mais quatro dias de BBB. Um paredão que já passa de 110 milhões. E o parquinho animado com fogo cruzado. Reta final", escreveu Boninho.