Rafa Kalimann dá dicas sobre sexo anal no BBB20 e vídeo viraliza na web

Aleluia, arrepiei com a aula de sexo anal da Rafa. Detalhe pra pergunta da Gizelly: às vezes rompe as pregas?pic.twitter.com/WuyK2nJcWt — Diogo Brüggemann #ThelmaCampeã (@deltanz) April 28, 2020

Uma conversa entre Rafa, Babu, Pyong, Mari, Gizelly, Ivy e Marcela durante o BBB20 viralizou nesta terça-feira (28). É um vídeo em que os brothers não aparecem, mas dá pra ouvir que eles falam sobre sexo anal.

Em um dos momentos, os internautas apontaram que seria a voz da influencer Rafa Kalimann, que ficou em segundo lugar no reality, em que ela teria dito que gosta de fazer sexo anal e além disso, teria dado dicas aos brothers sobre como praticar o ato e sua posição favorita no momento íntimo.

"Tem que ir do jeito certo. Não é que tipo assim: eu saio dando. Não é assim. É quando eu estou com a pessoa faz tempo, eu confio. Depois de um certo tempo de relação, eu quero começar a fazer. É quando eu estou relaxada. É por isso que você tem que confiar no seu parceiro e saber se ele vai saber o limite. Se doer, para", teria dito Rafa aos colegas de confinamento.

Enquanto os participantes conversavam sobre o tema, a câmera do BBB20 ficou focada na piscina. O papo picante rendeu diversos comentários por parte dos internautas.