BBB20: Boca Rosa revela que fica mais com mulheres do que homens

Durante uma brincadeira com outros confinados do BBB20, Bianca Andrade, a Boca Rosa, surpreendeu ao revelar que costuma beijar mais mulheres do que homens.

A resposta foi dada pela influencer quando questionada com quem ficaria na casa se estivesse solteira. “Gente, com a Rafa [Kalimann], certeza. Com alguma menina. Eu não fico com homem hétero não, raramente, só meu namorado mesmo. Eu só fico com mulher e viado, quem conhece sabe”, disse.

“Pego as pessoas quando o papo é bom, tem química. eu pego depois de um tempo, nunca de primeira, só se estiver muito bêbada”, explicou ela depois.

Atualmente, Bianca está namorando o músico Diogo Melim. Quando estava solteira, em dezembro de 2018, a influencer protagonizou uma polêmica de sexo a três com uma influencer e o namorado dela durante a festa de aniversário da blogueira Gkay.