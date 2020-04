Paula Von Sperling ostenta bumbum gigante na web e impressiona fãs

Wilson Lima, o governador do lockdown

A campeã do BBB 19, Paula Von Sperling, chamou atenção dos seguidores nesta segunda-feira (13) ao postar uma foto de biquíni em sua conta oficial do Instagram.

Paula exibiu as curvas e revelou que está insatisfeita com o corpo. Ela disse que devido o isolamento social por conta do coronavírus, engordou mais de 6kg.

“Meu amoresss, que saudade desse corpo, de antes da quarentena!!! Atualmente, estou com 6 kg a mais!”, desabafou.

A loira recebeu vários elogios dos seguidores em sua publicação.