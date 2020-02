Ex-BBB Elana Valenaria aposta em biquíni neon e sensualiza na praia

Foto: Reprodução / Instagram

A ex-participante do BBB 19, Elana Valenária deixou os fãs boquiabertos ao compartilhar duas fotos curtindo a praia, em seu perfil do Instagram, na noite desta terça-feira (18), em Recife.

Elana posou só de biquíni com fitas neon e aproveitou para exibir um corpaço nas câmeras. Em uma das fotos, a morena foi clicada deitada em cima de um jipe, com as pernas pro alto. Na legenda das fotos, a ex-BBB escreveu: "O universo devolve a energia que você emite".

Os seguidores não a pouparam de elogios. “Quando eu crescer quero ser igual a você”, comentou um. “Minha calorenta arrasa”, disse mais uma. “Essa mulher é simplesmente maravilhosa! Belíssima demais!”, declarou outro seguidor.