De fio dental, Ex-BBB Letícia Santiago mostra bumbum avantajado após procedimento

A ex-BBB 14, Letícia Santiago, postou foto em seu instagram para mostrar os curativos e resultado do preenchimento que fez no bumbum.

Com lingerie fio dental, a ex-bbb explicou o motivo da foto: “ Lê, pq vc expõe tudo que vc faz de procedimento estético ?

Gente, depois que eu entrei pra esse mundo da beleza e fiquei conhecendo mais os bastidores, percebi que a maioria das mulheres que eu me inspirava e achava naturais, bem cuidadas, envelhecendo jovens, todas elas se beneficiavam de truques e grande parte não assume. Passei a ver amigas, atrizes, apresentadoras e até pessoas que me rodeavam, melhorando de alguma forma e negando na cara dura que “não fiz nada”, só passo um creminho. Ou então “estou malhando, acho que é isso!” . A gente que é mulher precisa se apoiar mais e contar pra outra que NÃO, ela não é uma desafortunada não vida por não nascer perfeita igual a gente vê nas capas de revista ou mesmo Instagram , mas que se for da vontade dela, ela pode fazer uma coisa ou outra pra melhorar.

Enfim, eu sei que não é todo mundo que vai ter possibilidade de fazer as coisas, mas pelo menos ela vai saber o que muitas fazem e NEGAM até a morte que fizeram, pq aqui, eu vou mostrar e vou contar.

Ixi, tem muita famosa aí “super natural” que já fez e faz de tudo... e vc aí pensando ... natural como a luz do dia.

A minha diferença é: não tenho motivo nenhum pra mentir, não acho errado buscar coisas que a gente gosta, e sei que todo mundo faz tb. Desconfie dessas que falam : nunca fiz plástica! Falam isso sabe pq? Pq na cabeça delas, elas não estão mentindo, pq elas fazem “procedimentos estéticos”, o que não significa plástica, mas muda muuuuuuuuita coisa do mesmo jeito, né, minha filha ????? Ah, pra cima de moá.... JAMÉ

Essa foto é pra dizer que eu to feliz demais em ter feito o que eu queria, e que mesmo que o resultado venha só após 60 dias, já amei o de imediato.

Não mudou o formato do meu bumbum, só ressaltou a beleza, e deixou mais empinado, como eu sonhava.

Não foi parceria, foi com meu dinheirinho, juntado com muito carinho pra realizar o meu sonho, porque nós mulheres podemos tudo que a gente quer! Obrigada @tuliosouza.prime , obrigada Luiza, enfermeira Carla e toda equipe que me recebeu com tanto carinho, vcs participaram de um sonho meu!”