Após ofender Mari Gonzalez, pai de Manu Gavassi pede desculpas a Jonas Sulzbach

O radialista Zé Luiz, pediu desculpas ao ex-BBB e marido de Mari Gonzalez, Jonas Sulzbach, depois de ter chamado a sister de "mala" na internet. Na ocasião, Jonas não gostou do comentário de Zé Luiz e rebateu "A mala ensinou o que é sororidade e empatia para a sua filha".

"Como pai, eu estava com toda a razão de estar irritado com o que a minha filha estava passando naquele momento. E ele, como marido da Mari, também tem todo o direito de se sentir ofendido por eu tê-la chamado de mala. Por isso, peço desculpas", disse o radialista durante entrevista à colunista Patrícia Kogut.

Zé Luiz ainda alfinetou Jonas. "Acho que ele precisa rever o conceito de sororidade. Sororidade foi o que as meninas tiveram quando defenderam a Mari no início do programa, quando ela foi alvo daquele plano dos meninos. O que houve com as duas agora foi que um dos lados quis muito forçar uma amizade e o outro não estava a fim. Isso é absolutamente normal".