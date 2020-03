No BBB20, Pyong sugere plano de sabotar prova do líder para rivais:'acabo com o grupo inteiro'

Facção julgava e matava na invasão Monte Horebe

Após vencer Guilherme em uma votação acirrada com recorde de votações no último paredão do BBB20, Pyong tentou armar um plano antes da Prova do Líder desta quinta-feira (5).

Em conversa com Rafa, Gizelly e Ivy, o hipnólogo sugeriu às sisters que caso a prova fosse de resistência e em grupo, poderiam vetar Babu e Prior, e em seguida ir para o grupo considerado 'rival' das sisters:, para então desistir propositalmente, prejudicando os demais e favorecendo o grupo do qual é parte.

"Se vetarem duas pessoas, aí vai ficar 6 e 6. Então tem que ir duas pessoas do nosso grupo para lá. Aí vamos eu e você (e aponta Ivy), pode ser? Se for esse formato de prova, de separar dois grupos. Se falarem assim: 'Separem dois grupos'. Se forem dois vetos, e o Babu e o Prior saírem, vão ficar seis contra seis. Aí você (Ivy) e eu, vamos para o outro grupo".

"Se for resistência, eu vou desistir, e acabo com o grupo inteiro. Mas eu prefiro que vocês sejam líderes", disse ele, que se justificou: "Tem que jogar de forma inteligente".

Em seguida, Manu e Marcela entraram na conversa, discordando do plano e o classificando como "sujo". "É você boicotar as chances das pessoas que estão ali, de competir de igual para igual", disse Manu. "Eles já vão ser vetados de qualquer maneira, se existir veto", completou ela.