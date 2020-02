BBB20: Boninho decide rever Big Fone após possível empurrão de Petrix em Pyong Lee

Boninho, manda-chuva do Big Brother Brasil, anunciou na madrugada deste domingo (2) que irá avaliar se houve alguma irregularidade no choque entre Petrix e Pyong Lee no momento em que os dois correram para atender o Big Fone, na noite do sábado.

Na ocasião, o hipnólogo estava quase chegando quando se chocou com o ginasta, que levantou rapidamente e conseguiu atender ao telefone primeiro, indicando Pyong Lee diretamente ao paredão.

"Calma! Vamos pro VAR! bbb #redebbb #bbb20", escreveu o Big Boss, em referência ao recurso de vídeo do esporte para rever lances, o famoso árbitro de vídeo.

Caso o BBB entenda que Petrix empurrou Pyong Lee, o ginasta pode perder seu direito de indicá-lo ao paredão.

Vale lembrar que Petrix já está no Paredão, tendo sido indicado por Pyong.