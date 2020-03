Com votação inusitada, veja quem se enfrenta no sexto paredão do BBB 20

Foto: Reprodução / Instagram

Guilherme, Gizelly e Pyoung disputam a preferência do público no sexto paredão do BBB20.

O paredão deste domingo (01), teve uma dinâmica diferente. O anjo Guilherme deu a imunidade à sister Flayslane. Já a líder Ivy indicou o brother Guilherme, e o brother teve o poder de indicar alguém e ele escolhey o hipnólogo Pyoung. Com 7 votos, a casa indicou Felipe Prior à berlinda. O mais votado também teve o poder do contragolpe e indicou Gizelly.

Pyoung, Gizelly e Prior disputaram a prova bate e volta. Com a prova de sorte, Prior se livrou deste paredão.