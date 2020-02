BBB20: Com Petrix intimado pela polícia, internautas debatem paredão 'VOTEM NO HADSON'

Após o jornalista de famosos Hugo Gloss informar que o brother Petrix Barbosa foi oficialmente intimado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro a prestar depoimento sobre a acusação de assédio sexual dentro da casa do BBB, os internautas começaram a articular um novo caminho para o reality show.

Isso porque Petrix já está no paredão e se eliminado nesta terça-feira (4) poderá sair a tempo de cumprir o prazo que tem para se apresentar a polícia. Mas assim que a notícia foi divulgada, a frase VOTEM NO HADSON se tornou um dos principais assuntos no Twitter dividindo opiniões entre quem pensou em eliminar outro brother na mesma semana e os que acreditam ser melhor continuar votando no ginasta.