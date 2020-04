Gabriela Pugliesi fura quarentena em festinha com amigos: 'f***-se a vida'

Sobre a ameaça de greve no PS 28 de Agosto

Gabriela Pugliesi foi fortemente criticada nas redes sociais após quebrar regras do isolamento social e furar a quarentena contra o coronavírus, dando um show de mau exemplo ao curtir uma festinha com vários amigos em casa entre a noite do sábado e madrugada deste domingo (26).

O q essa Pugliesi fez é um desrespeito à tds os profissionais de saúde que estão colocando suas vidas em risco, a tds nós q estamos em ksa respeitando a quarentena, e a tds as pessoas internadas lutando pela vida. pic.twitter.com/wFBKLC2H7p — As vezes sou Ruth, as vezes Raquel (@Viviane_Croft) April 26, 2020

A influencer, que foi uma das primeiras famosas a ter coronavírus no Brasil - que inclusive contraiu no casamento de sua irmã, considerado um "foco" de Covid-19, deixando diversas pessoas infectadas - surgiu "curtindo ao máximo" em seus Stories do Instagram e chegou a disparar, em meio à pandemia que vem matando milhares de pessoas: "F***-se a vida!".

O motivo da festa foi o reencontro com Mari Gonzalez, recém-eliminada do BBB20, que foi ao lugar acompanhada do namorado, o ex-BBB Jonas. Também estavam no local o marido de Pugliesi, Erasmo, Mariana Saad e Bárbara Brunca.

Confira alguns dos comentários sobre o assunto, que se tornou um dos mais comentados do Twitter:

