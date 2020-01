BBB20: Mari diz que transar com animais é 'normal' e revolta internet: 'zoofilia é crime'

Mais uma polêmica envolvendo zoofilia aconteceu no Big Brother Brasil, causando revolta nos internautas. A ex-Panicat Mari Gonzalez estava tomando banho de sol à beira da piscina, ao lado de outros brothers, quando iniciou-se uma conversa sobre "transar com animais". .

Mari falando que transar com animal é normal para a pessoa, MISERICÓRDIA!#BBB20 pic.twitter.com/7Q54DYZU4v — Gio (@TeamGiovanneBR) January 26, 2020

"Tem gente que tem muito, que tipo fica excitado mesmo. Tem gente que transa com animal!", disse ela surpresa e rindo. Depois, Mari completou: "É gente, é anormal pra gente mas é normal pra pessoa, e tudo bem também se a pessoa quer 'comer' um animal".

O arquiteto Felipe completou, como se fosse aceitável: "Tem uns peão lá da obra lá que conta que chega no sítio lá no Nordeste lá e as cabrinha começava. Ele [seu funcionário] mandava pau, o que tiver tá traçando. Ele põe até os dedos [da cabra] no tornozelinho pra dar altura", disse, afirmando que o apelido do seu tal funcionário é 'Alemão'.

No Twitter, internautas demonstraram estar revoltados com as declarações e subiram a tag "ZOOFILIA É CRIME", dando aulas sobre o porque estuprar animais não deve ser considerado normal por e para ninguém.

"Não Mari, sexo com o animal é anormal PARA TODO MUNDO. Quem faz isso é nojento e podre. Zoofilia é crime! Não é normal, é desumano, sujo.", "Não existe sexo entre homem e qualquer animal, o nome disso é ESTUPRO. Zoofilia é crime, não é normal, nem ok um homem ESTUPRAR um animal inocente que só tem relação com outros por instinto de reprodução.". "NÃO, não é normal em nenhuma condição fazer sexo com animais gente. Os animais na grande maioria das vezes não conseguem se defender de tal ato que alem de agressivo pode levá-los a morte.".

Vale lembrar que a zoofilia também foi destaque no BBB 19 quando o participante Maycon afirmou que "perdeu a virgindade com uma cabra". Depois disso, ele chegou a ser denunciado pelo MP-RJ por zoofilia.