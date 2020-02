BBB20: Em conversa, Rafa Kalliman critica Bianca Andrade: 'Ela fica alucinada atrás dele'

Após a prova do líder, Rafa Kalliman fez duras críticas ao comportamento de Bianca Andrade em relação da amizade da sister com o brother Guilherme. Em conversa com Gizelly, Thelma e Marcela, Rafa se mostra bastante incomodada com as atitudes da colega de confinamento.

"Quando ela veio me pedir desculpa, falei para ela que errar tudo bem, mas viver na base de errar é porque você está querendo. Toda festa ela bebe e pede perdão no dia seguinte., Ela não pensa que feriu o coração da Gabi. Não dá para colocar pano em cima de tudo usando a palavra perdão. Eu se fosse a Gabi ia estar incomodada, ele dá mais atenção para a Bianca, e ela fica alucinada atrás dele, é doida. Mas ele também fazia isso,ficava indo atrás dela na casa, perguntando onde ela estava. Eu não ia aceitar", desabafou Rafa.

Isso porque em uma das festas do BBB 20, a digital influencer Boca Rosa tentou ficar com o Guilherme, mesmo ele sendo namorado da amiga da sister. Inclusive, Bianca Andrade namora o cantor Diogo Melim.