Daniel e Ivy entram no BBB 20 e fazem revelações aos brothers

A entrada de Daniel e Ivy na madrugada desta quarta-feira (05), após a eliminação de Petrix Barbosa, agitou o BBB 20. Os brothers, que já estavam sem entender a eliminação do ginasta, ficaram surpresos com a chegada dos novos participantes.

Daniel e Ivy chegaram e seguiram as dicas de Boninho, que durante esta terça-feira (04) esteve na 'Casa de Vidro', em um shopping no Rio de Janeiro, e orientou aos participantes que tivessem cuidado ao revelar as informações que tiveram do público durante o tempo que ficaram confinados.

Algumas informações foram reveladas com a chegada dos brothers. Manu já sabe que está namorando, Pyong ficou feliz ao saber que seu filho ainda não nasceu, além de Marcela que ficou bastante emocionada quando Daniel falou às meninas para acreditarem nela.