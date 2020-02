BBB20: Gizelly dá 'conferida' indiscreta em partes íntimas de Marcela durante banho

Gizelly foi flagrada dando uma 'espiadinha' além do que deveria durante um banho ao lado de Marcela, e o momento não passou despercebido pelos telespectadores do pay per view.

Enquanto a médica higienizava as partes íntimas, a advogada aparentemente olhou, tentando disfarçar em seguida. No Twitter, internautas riram da cena e comentaram o "crush" que Gizelly tem por Marcela.

Eu to rachando que eu tenho o video de gicela tomando banho a Gi nem sabe disfarçar gente

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/hoeEK75lsO — Tata (@Shethamm) February 13, 2020

Nas redes sociais, há uma grande torcida para que o casal aconteça, mas Marcela já deixou claro que não passa de amizade. Enquanto a médica é bissexual assumida, Gizelly diz que nunca ficou com uma mulher