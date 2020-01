BBB20: Felipe detona Manu Gavassi e irrita internautas

Primeiro participante anunciado do BBB20, Felipe desagradou os usuários do Twitter logo de cara. Muitos levantaram a tag "ForaFelipe" antes mesmo do início do reality show. Já neste domingo (26), o arquiteto voltou a chatear os internautas, mexendo logo com os admiradores de Manu Gavassi, uma das queridinhas da edição até o momento.

O rapaz e outros brothers resolveram avaliar as mulheres na casa pela aparência “A Manu precisa engordar um pouco, além de ser a mais feinha do programa.”, disse o arquiteto.

Ele fez um outro comentário do tipo acerca de Mari Gonzalez, afirmando que ela está muito magra. O comentário foi rebatido pelo surfista Felipe Chumbo, que disparou: “eu prendo ela 10 dias em casa só dando comida”

No Twitter, os fãs do programa criticaram Felipe e exaltaram a beleza de Manu Gavassi.

Segundo o Felipe a Manu é a participante mais "feinha" da casa. #BBB20



Queria eu ser feinha assim: pic.twitter.com/bXYjH0TIl6 — thais (@Shinemanuug) January 26, 2020

“manu é a mais feinha”



Felipe // Pessoas que Manu já ficou #BBB20 pic.twitter.com/6ibHyse79c — fran (@francomentando) January 26, 2020