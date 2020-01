Saiba quando será revelada a identidade dos participantes do BBB20

O público aguarda ansiosamente para saber os nomes dos participantes do BBB 20. Mas a revelação só deve ocorrer no sábado (18), de acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

A edição desta no irá reunir anônimos e famosos. Diversas especulações já foram publicadas sobre os famosos que vão entrar na casa, mas nada foi confirmado até agora.

Ainda de acordo com a jornalista, a decoração será em homenagem às 19 edições do reality show. Os nomes dos vencedores nas edições anteriores serão colocados em uma calçada, parecido com a calçada da fama em Hollywood.