Ex-BBB Mari Gonzalez revela conselho que recebeu de Jonas antes de entrar no BBB20

Em entrevista ao BBB A Eliminação, durante a madrugada desta quinta-feira (23) a ex-BBB Mari Gonzalez revelou a dica que recebeu do namorado, também ex-BBB, Jonas Sulsbach, antes de entrar no reality. Ele participou da 12ª edição do programa.

"Ele falou para mim: 'Seja você", relembrou Mari. "Foi tão clichê que eu até dei risada na hora", disse a influenciadora digital. Ela também disse que esperava dicas mais específicas para sobreviver ao jogo, mas durante o programa ela percebeu que fazia sentido o conselho.

Mari Gonzalez ficou entre os últimos 5 participantes e foi eliminada com 54% dos votos em um paredão que disputou com Babu e Manu. Para disputar a final, permanecem Babu, Manu, Rafa e Thelma.