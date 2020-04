Felipe Prior responde sobre 'olhadinhas e shipper' com Daniel no BBB20

O Dia que Josué derrotou Carlos Almeida

Em entrevista ao 'BBB - A Eliminação' do Multishow, com apresentação da ex-BBB Vivian Amorim, Titi Muller e Bruno de Luca, o décimo eliminado do BBB20, Felipe Prior, falou sobre sua trajetória no reality, as polêmicas em que se envolveu, além de comentar sobre quarto branco e também sobre seu beijo em Gizelly.

O arquiteto relembrou momentos na casa e assistiu a alguns comentários de outros participantes que foram eliminados nesta edição do reality. Ele também viu os recados de seus adversários no jogo, Pyong Lee e Daniel Lenhardt .

O momento de maior expectativa do público foi o questionamento que Daniel fez ao Felipe sobre os VT's em que o arquiteto aparece dando umas olhadas indiscretas ao gaúcho. "O que era aquelas olhadinhas nas festas?" indagou Daniel. Prior levou na brincadeira e negou 'segundas intenções'. "Pra mim não significa m**** nenhuma", respondeu. Ele também afirmou que se irritava com a postura de Daniel no jogo. , disse o brother

A entrevista de Felipe Prior ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter.