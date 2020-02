Ex-BBB Marcelo Dourado solta o verbo ao ser comparado com Hadson: 'i****'

Recebendo comparações com o BBB 20 Hadson Bala, o ex-BBB Marcelo Dourado, campeão da edição de 2010, se irritou com internautas e resolveu mandar a real neste sábado (8).

Depois de alguns fãs do programa mandarem mensagens e o marcarem em publicações de Hadson, pedindo que o lutador apoie o jogador, Dourado deu um basta: "Atenção idiotas: não vou apoiar abobado nenhum do bbb20. Quem ficar me marcando em torcida leva logo BLOCK.".