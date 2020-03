Ivy, Daniel ou Flayslane? Enquete aponta quem deve ser eliminado

O vírus que faz a cabeça de Bolsonaro

O resultado do paredão entre Ivy, Daniel e Flayslane promete deixar os brothers confinados de queixo caído, nesta terça-feira (24). Isso porque quase todos acham que Flay será eliminada, e que Ivy e Daniel são queridos do público.

A enquete do site Uol, que costuma acertar, aponta que Daniel deve ser eliminado com 79% dos votos. Atrás vem Ivy, com 11%. O que é surpreendente é que Flay é a menos rejeitada deste paredão. Na casa, quase todos apontam que Ivy seria a menos votada, sem imaginar que a sister é um dos maiores alvos de críticas dos internautas no Twitter.