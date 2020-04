Com final feminina, veja quem ganhou o prêmio de R$ 1,5 milhão no BBB20

Tensão política cresce e isola governador Wilson Lima

A final do BBB20 aconteceu nesta segunda-feira (27) e a médica Thelma Regina foi a grande vencedora do reality e é a única anônima entre as finalistas. O público votou e com 44% dos votos, a sister ganhou o prêmio de R$ 1,5 milhão e é a mais nova milionária do Brasil.

Em uma final diferente, os ex-brothers apareceram no programa em um telão, estilo chamada de vídeo, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) que pede para a população evitar aglomerações devido a pandemia do novo coronavírus.

Thelma enfrentou as influenciadoras Rafa Kalimann que ficou em segundo lugar e recebeu 34% dos votos e Manu Gavassi que subiu no pódio do terceiro lugar com 21% da preferência do público.