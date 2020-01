BBB 20: Boca Rosa chama Rafa Kalimann de escrota e pede para sair do programa

Durante a primeira festa da 20ª edição do Big Brother Brasil, que teve o tema opostos se atraem´, Rafa Kalimann e Bianca Andrade, a Boca Rosa, mostraram que realmente estavam em lados opostos desde ´outros carnavais´e iniciaram uma DR com direito a choro e pedido para sair do programa.

Segundo o Uol, Bianca acusou Rafa de ignorá-la durante um evento fora da casa, e pediu para que a sister esclarecesse o episódio. Rafa explicou que chegou a enviar um direct no Instagram para Boca Rosa, mas que ela nunca respondeu. Bianca então disparou: ´eu não vi ´e ´como eu ia te seguir? eu não tinha uma boa impressão de você´.

Em outro momento, Rafa disse a Bianca: "Você sabe o que você fez. Você disse que deixou de me seguir nas redes sociais porque eu te ignorei, mas a verdade é que você nunca me seguiu. Então vamos parar por aqui e amanhã a gente conversa, a gente resolve. Mas eu entendi seu jogo, pare com isso".

Revoltada, Bianca, ao entrar na casa, foi amparada por Mari Gonzalez: "Por favor produção, me tira. Não estou acostumada a sair como escrota. Essa Rafa é uma escrota, só queria falar com ela. Ela também não é santa`, falou a sister, alterada.

Mari conversou com a influenciadora e pediu que ela permanecesse no programa.