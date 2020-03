Tiago interferiu? Internautas acusam Leifert de ajudar Rafa a vencer prova no BBB20

Amazonino: ‘eleição é só um detalhe’

A Prova do Anjo realizada neste sábado (21) no BBB20 está sendo questionada por internautas após Tiago Leifert ter interferido na competição, favorecendo Rafa Kalimann.

O apresentador avisou a influencer que ela estava no lugar errado. Quando a sister foi para o lugar certo, acabou vencendo a prova e ganhando um carro, além do direito de imunizar alguém, dar o castigo do Monstro e ver sua família através de um vídeo com almoço do Anjo.

Internautas também afirmaram que Babu teria vencido se Rafa não tivesse sido ajudada. O ator ficou desolado após perder a prova.