Sétimo paredão do BBB 20: Saiba quem está na berlinda

Foto: Reprodução

Disputam o paredão do BBB 20 deste domingo (08), os brothers Manu Gavassi, Victor Hugo e Babu.

Manu Gavassi já estava no paredão ao apertar o botão vermelho do Quarto Branco. Após vencer a prova do anjo, que é autoimune, a sister Ivy escolheu o Felipe Prior para participar do Quarto Branco. Ele tinha o poder de levar mais duas pessoas e escolheu as sisters Manu e Gizelly. Os três passaram menos de 12 horas no Quarto Branco.

Victor Hugo foi a escolha do líder Pyong e com 5 votos, Babu foi o mais votado pela casa.

Na votação deste domingo, não houve prova bate volta.